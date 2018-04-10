كوبيون الفنلندي يعلن تعاقده مع عبدالله السعيد

قال نادي كوبيون بالوسيورا المنافس بالدوري الفنلندي لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه ضم عبد الله السعيد صانع لعب منتخب مصر على سبيل الإعارة حتى كأس العالم في روسيا الذي ينطلق في يونيو المقبل.



وذكر النادي عبر موقعه على الانترنت "عزز كوبيون بالوسيورا صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية بصفقة كبيرة بعد ضم لاعب الوسط المصري عبد الله السعيد 32 عاماً سبيل الإعارة من ناديه الأهلي.



وأشار النادي الفنلندي إلى أن السعيد من أبرز لاعبي منتخب مصر الذي سيشارك في كأس العالم ويجيد اللعب بمراكز مختلفة في الوسط والهجوم وسيبقى مع الفريق لاستعادة لياقته حتى موعد البطولة في روسيا.



وقال كونستانتين شيبولين المدير الرياضي للفريق: عبد الله لاعب كبير ومن طراز رفيع ونحن سعداء بانضمامه إلينا ونثق في أنه سيكون عنصرا بارزا في كأس العالم.