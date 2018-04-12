العين يبلغ نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

المصدر: أبوظبي - د ب أ

تأهل فريق العين للدور قبل النهائي لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم، عقب فوزه 4-2 على الفجيرة يوم الخميس، في دور الثمانية للمسابقة.

بادر محمد خلفان بتسجيل هدف مبكر للفجيرة في الدقيقة الثامنة، وتعادل أحمد خليل للعين في الدقيقة 28.

وأضاف المصري حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث للعين في الدقيقتين 30 و39، فيما قلص خالد عبدالرحمن الفارق بتسجيله الهدف الثاني للفجيرة في الدقيقة 53.

وأطلق كايو فيرنانديز رصاصة الرحمة على آمال الفجيرة في التعادل، بعدما أضاف الهدف الرابع للعين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.