غياب الشناوي عن منتخب مصر في كأس العالم

قال محمد أسامة طبيب الزمالك يوم الأحد إن الحارس الدولي أحمد الشناوي سيغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر للإصابة ما يعني غيابه عن تشكيلة منتخب مصر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.



وتعرض الشناوي (26 عاماً) لإصابة خلال الشوط الثاني من الخسارة 2-1 أمام الاتحاد السكندري في الدوري المحلي يوم الخميس الماضي وغادر الملعب وحل زميله محمود عبد الرحيم (جنش) بدلا منه.



ويعتمد هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر على الشناوي إلى جوار المخضرم عصام الحضري حارس التعاون السعودي ومحمد الشناوي حارس الأهلي وكان من المرجح اختيار هذا الثلاثي للمشاركة في نهائيات كأس العالم.



وقال أيمن حافظ مدير الكرة في الزمالك نقلا عن خطاب طبيب الفريق: الشناوي أصيب بقطع في الرباط الداخلي للركبة اليسرى واشتباه بقطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي.



وأضاف حافظ لموقع النادي على الإنترنت : الطبيب حدد التدخل الجراحي لعلاج إصابة الحارس وستتراوح فترة غيابه عن الملاعب ما بين ستة إلى ثمانية أشهر.



وتخوض مصر مباريات كأس العالم، التي تقام بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين، ضمن المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الضيافة والسعودية أوروغواي.