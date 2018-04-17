عامر حسين: تحديد موعد السوبر السعودي المصري نهاية أبريل

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري أن الموعد النهائي لإقامة بطولة كأس السوبر السعودي المصري سيتحدد أواخر أبريل الجاري.

وقال حسين في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الرياضة في "العربية": كان هناك العديد من المقترحات حول موعد إقامة البطولة لكن تم تغييرها بسبب قوانين فيفا التي تنص على إنهاء جميع البطولات المحلية في 21 مايو، وسيتم الاجتماع مع الطرفين السعودي والمصري على هامش قرعة البطولة العربية أواخر الشهر الحالي للتنسيق، واقترحنا في لجنة المسابقات أن تقام المباراة في شهر أغسطس.

وواصل: إذا تم تحديد موعد بطولة كأس السوبر السعودي المصري في أغسطس، فإن بطولة كأس السوبر المصري ستقام في شهر يناير، بين جولتي الذهاب والإياب من الدوري المحلي.