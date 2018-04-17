منير الحدادي يستأنف ضد قرار حرمانه من منتخب المغرب

كشفت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" أن اللاعب الإسباني صاحب الأصول المغربية منير الحدادي تقدم أمامها باستئناف، ليتمكن من اللعب مع منتخب المغرب خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد رفض طلب الحدادي والاتحاد المغربي للعبة في هذا الشأن، مدعيا أن لاعب نادي ألافيس الإسباني، بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الإسباني الأول.



وقالت "كاس" في بيان لها: لقد بدأنا إجراءات التحكيم في هذا الخصوص، وطالب الحدادي مع الاتحاد المغربي لكرة القدم من "كاس" التي تتخذ مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، أن تصدر قرارها في منتصف مايو المقبل حتى يمكن تسجيل اللاعب ضمن قائمة المغرب المشاركة في المونديال.



ويقام المونديال في الفترة ما بين يومي 14 يونيو و15 يوليو، ويسمح للمنتخبات المشاركة حتى 15 مايو القادم تقديم قائمة مبدئية على أن تتقدم في وقت لاحق بقائمتها النهائية وتنتهي الفترة المسموح خلالها بتقديم القائمة النهائية لكل منتخب في الرابع من يونيو.