مولودية الجزائر يشارك في البطولة العربية

اختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نادي مولودية الجزائر ليكون الفريق الجزائري الثالث الذي يمثل البلد في مسابقة البطولة العربية للأندية التي تنطلق الصيف المقبل.



وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي على الإنترنت يوم الأحد، أنه بعد استشارة اعضاء مكتبه التنفيذي، قرر اختيار نادي مولودية الجزائر للمشاركة في البطول العربية، إلى جانب فريقي اتحاد الجزائر ووفاق سطيف.



وأضاف أن بعثة من الاتحاد العربي لكرة القدم، ستزور الجزائر يوم الثلاثاء، للتوقيع على عقد التزام نادي مولودية الجزائر، مثلما كان الحال مع مسؤولي اتحاد الجزائر ووفاق سطيف.