 حسام البدري يتفق مع الأهلي المصري على الاستمرار

أعلن حسام البدري مدرب الأهلي المصري الثلاثاء، أنه اتفق مع إدارة النادي على تجديده عقده، بعد ضمان لقب البطولة المحلية.

ونقل الموقع الإلكتروني للنادي عن البدري اتفاقه"مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس لجنة الكرة على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف البدري أن الخطيب أبلغه برغبة النادي في استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق، وواصل: الظروف الصحية الخاصة بالكابتن الخطيب وعدم تواجده في مصر وراء عدم إعلان الأمر بشكل رسمي.

وأوضح البدري: لم أتطرق إلى أية شروط خاصة، سواء مالية أو غيرها بالنسبة لي في ملف التجديد، وأية مطالب ترتكز في المقام الأول على تدعيم الفريق والحديث عن مستقبله.

ونجح البدري في ولايته الثالثة مع الاهلي في إحراز لقب الدوري مرتين على التوالي، كما بلغ نهائي دوري أبطال افريقيا الموسم الماضي.