النائب الفضل: فساد "الأولمبي الآسيوي" أحيل إلى النيابة

كشف أحمد نبيل الفضل النائب في مجلس الأمة الكويتي، أن الشخص المذكور اسمه في التحقيقات تسبب بشبهة مالية كبيرة، مؤكدا بأنه أحد المنسوبين للجنة الأولمبية الآسيوية.

وقال الفضل في لقاء خاص ببرنامج "في المرمى": هذا الشخص كان له تداولات مع أحمد الفهد، وجدنا شيكات متبادلة معه وصفقات مالية بينهم، ورغم أن راتبه الشهري لا يتجاوز 470 دينار، إلا أننا وجدنا تحويلات مالية في حسابه البنكي وصلت إلى 12 مليون دينار، وحساب زوجته 5 مليون دينار في غضون عام ونصف.

وأردف الفضل: مسؤول في المجلس الأولمبي وهو كويتي برأ نفسه واتهم الحكومة بأنها ترسل رجال الشرطة لاحتجاز المقرات، نحن في حالة مخاض للتخلص من فساد رياضي آسيوي، وتم تداول أسماء بعض الدول الخليجية في قضية غسيل الأموال.