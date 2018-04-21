العين يحسم لقب الدوري الإماراتي قبل نهايته بجولة واحدة

توج العين بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم للمرة الـ13 في تاريخه بعد فوزه على مضيفه النصر 4 -صفر يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين قبل الأخيرة من المسابقة، وخسارة فريق الوحدة ملاحقه المباشر أمام ضيفه عجمان 2 -3.



وحسم العين اللقب قبل جولة واحدة من نهاية الموسم بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوحدة الوصيف.



ويدين العين بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه السويدي ماركوس بيرغ الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 35 و45 و62 لينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا. وتكفل البديل أحمد خليل بتسجيل الهدف الرابع للعين في الوقت بدل الضائع.



وتوج العين باللقب 12 مرة سابقة كان آخرها في موسم 2014 - 2015 وعزز الفريق اليوم رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب المحلي.

كما فاز العين بلقب كأس رئيس الدولة ست مرات ولقب كأس السوبر الإماراتي أربع مرات ولقب كأس الاتحاد أربع مرات، كما فاز بلقب دوري أبطال آسيا مرة واحدة في 2003 ليكون النادي الإماراتي الأول والوحيد الذي حصل على هذا اللقب.



ويستعد العين لمواجهة شباب الأهلي دبي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي بكأس رئيس الدولة. وكان العين تأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا لكرة القدم حيث يلتقي مع الدحيل القطري يومي 7 و14 مايو المقبلين.



ويعد هذا الفوز هو الخامس عشر للعين في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة وحيدة والتعادل في خمس مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في ثلاث.