الزمالك يتعاقد مع غروس لموسمين

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن نادي الزمالك المصري يوم السبت عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان غروس.

وأوضح الزمالك أنه جرى التعاقد مع غروس لمده موسمين مقابل مليون دولار سنويا.

وعقد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وأحمد مرتضى منصور العضو السابق بالمجلس جلسة مع غروس اتفقوا خلالها على كل الخطوط العريضة للتعاقد.

وحقق غروس، 63 عاما، إنجازات طيبة خلال مسيرته التدريبية حيث فاز بلقب الدوري السويسري 4 مرات مع بازل ومرتين مع غرازهوبرز، وكأس سويسرا خمس مرات مع الفريقين، وكذلك حصد ثلاثة ألقاب مع أهلي جدة السعودي الذي كان محطته الأخيرة في عالم التدريب.

ورحل إيهاب جلال مؤخرا عن تدريب الزمالك بسبب سوء النتائج وتولى خالد جلال المهمة مؤقتا خلفا له.

وخرج الزمالك مبكرا من كأس الكونفيدرالية كما تراجعت مسيرة الفريق في الدوري المصري حيث يحتل المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق 27 نقطة خلف الأهلي بطل المسابقة.