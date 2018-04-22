النني يخرج مصابا.. ومخاوف من غيابه عن المونديال

خرج المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، مصابا خلال المباراة التي جمعت فريقه بويست هام والتي انتهت بفوز أرسنال 4 - 1 يوم الأحد.

وأشارت عدة تقارير صحافية إنجليزية إلى أن النني أصيب في كاحل القدم.

وخرج النني من ملعب المباراة محمولا على محفة طبية، نقالة، وهو يبكي، في الدقيقة 42 من الشوط الأول وشارك بدلا منه مايتلاند نايلز.

ولم يعلن النادي الإنجليزي حتى الآن تفاصيل الإصابة، التي أثارت الشكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب مع المنتخب المصري "الفراعنة" في كأس العالم التي تقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو .

وتقع مصر في المجموعة الأولى مع السعودية وروسيا وأوروغواي.