متخصص في الحقوق الفكرية: شبهات حول حقوق بث المونديال

كشف عوض الترساوي، المحامي والمتخصص في الحقوق الملكية الفكرية أن هناك شبهات حول حقوق بث كأس العالم القادمة في روسيا من قبل القناة الناقلة.

وقال الترساوي لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": طبيعة التفاوض في الفترة الحالية صعبة لضيق الوقت ولتأخرنا، وضمانات حقوق الاستثمار والمستثمرين تعطي المستثمر حق اللجوء إلى المحاكم الدولية، كما تستطيع الدولة أن تتعاقد مباشرة مع "فيفا" لكن القناة المحتكرة وضعت معيار تعسفي وظالم، وهناك شبهات حول هذا العقد، ويجب أن تفتح الملفات من جديد لإبطال العقد ذاته مع هذه القنوات أو تعليقه .