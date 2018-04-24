كسواني: تكاتف الجهات المتضررة سينهي احتكار البث المرئي

أكد الدكتور عامر كسواني المختص في حقوق الملكية الفكرية أن تكاتف الجهات المتضررة من احتكار المنافسات الرياضية سيفك ذلك الاحتكار عبر الوسائل القانونية.

وقال كسواني لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": الرياضة باتت سلعة وهي ضرورية ويحتاجها الفرد في المجتمع، ويحكم حصول الفرد على السلعة قانون حماية المستهلك، ومن ضمن المخالفات السيطرة على السوق وتقسيمه جغرافياً رغم عدم وجود أساس قانوني.

وزاد: ومن ضمن المخالفات إجبار المستهلك على مدة زمنية معينة، وربط حصوله على الخدمة الرياضية بخدمات أخرى، وهذه ممارسات احتكارية يجرمها القانون.

وحول طريقة الشكوى: يتم التوجه بطلب إلى إدارة حماية المستهلك تجاه أي جهة، وهي معنية بفك هذا الاحتكار، ويمكن لكل شخص ينطبق عليه وصف المستهلك تقديم الطلب.

وواصل: يمكن إلزام الشركة المحتكرة بمنح التردد الخاص، وما يهم هنا هو التغلب على الممارسات الاحتكارية، وعندما نصل إلى هذا القرار فإن كل العقود التي تم إبرامها بين الشركة المحتكرة وأي جهة أخرى تعتبر باطلة.