العين يسحق شباب الأهلي بسداسية في نصف نهائي الكأس

سحق العين بطل دوري المحترفين منافسه شباب الأهلي دبي 6 - صفر ليتأهل لنهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتقدم العين مبكرا عبر البرازيلي كايو في الدقيقة الرابعة من تسديدة قريبة المدى وبعد خمس دقائق أضاف المصري حسين الشحات الهدف الثاني من ضربة رأس بعد أن أظهر حكم الفيديو أنه لم يكن متسللا أثناء تمريرة عمر عبد الرحمن "عموري".

وفي الشوط الثاني انهار شباب الأهلي دبي واستقبل هدفين من السويدي ماركوس بيرغ ومهاجمه السابق أحمد خليل من ركلتي جزاء كما عاد كايو ليهز الشباك واختتم بندر الأحبابي السداسية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وينتظر العين مواجهة الوصل أو الوحدة في نهائي البطولة.