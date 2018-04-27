الفجيرة يقيل مدربه مارادونا

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي إقالة جهازه الفني، الذي يقوده الأرجنتيني مارادونا، بعدما أهدر فرصة التأهل المباشر لدوري الخليج العربي الإماراتي.

وكان الفجيرة اكتفى بالتأهل لخوض مواجهتي الملحق، بعد أن حل بالمركز الثالث لدوري الأولى إثر تعادله أمام ضيفه خورفكان بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وكان التأهل من نصيب فريقي بني ياس واتحاد كلباء، فيما توج بني ياس بلقب دوري الأولى، فإن اتحاد كلباء حصل على المركز الثاني بعد الفوز على العروبة بهدفين دون مقابل، ويتولى البرازيلي جورفان فييرا تدريب نادي اتحاد كلباء.