العين يحتفل بالدوري ويمزق مرمى الظفرة

اختتم العين مسيرته في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا كبيرا 5 - صفر على ضيفه الظفرة يوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين (الأخيرة) للمسابقة، ليواصل احتفالاته بالتتويج بلقب البطولة في الموسم الحالي.



في المقابل، تأكد خوض فريق الإمارات دورا فاصلا أمام الحمرية صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى، عقب تعادله 2-2 مع ضيفه النصر.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الوصل على مضيفه شباب الأهلي دبي 1 - صفر، والوحدة على ضيفه الجزيرة 4 - 1.



وارتفع رصيد العين إلى 53 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز العاشر (الثالث من القاع)، لينجو بما يشبه المعجزة من الهبوط.



وارتدى السويدي ماركوس بيرغ ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز أربعة أهداف (سوبر هاتريك) للعين، الذي حسم تتويجه باللقب رسميا قبل خوض اللقاء في الدقائق 26 و72 و85 من ركلة جزاء و88، فيما سجل دياكيه إبراهيم هدفا في الدقيقة 67.