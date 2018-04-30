الأسيوطي يقصي الأهلي من كأس مصر

فجر فريق الأسيوطي سبورت مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بالأهلي حامل اللقب من دور الثمانية لكأس مصر لكرة القدم بالفوز عليه 1 -صفر يوم الاثنين على استاد السلام.



ويدين الأسيوطي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عمر كمال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.



وجاءت هزيمة الأهلي أمام الأسيوطي بعد أربعة أيام فقط من هزيمته أمام غريمه التقليدي الزمالك 1 -2 في الدوري المصري.



وكان الأهلي يسعى للتتويج بلقب الكأس ليضمه إلى لقب الدوري الذي حسمه قبل عدة أسابيع للعام الثالث على التوالي.



وفاز الأهلي بلقب الدوري والكأس في الموسم الماضي كما وصل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا قبل أن يخسر أمام الوداد البيضاوي المغربي.