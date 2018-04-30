الفجيرة يعيد مارادونا بعد إقالته.. ويمدد عقده عاماً إضافياً

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي الاثنين إعادة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا الى منصبه مدربا له وتجديد عقده لعام اضافي، بعد أيام من إقالته على خلفية فشله في قيادته للصعود مباشرة الى دوري الخليج العربي.

وقال الفجيرة في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر": بتوجيهات من رئيس النادي الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي يعود دييغو مارادونا لقيادة الذئاب في الملحق وتجديد عقده لعام آخر.

وكان النادي قد أعلن الجمعة إقالة النجم السابق البالغ 57 عاما، اثر التعادل مع خورفكان 1-1 في ختام دوري الدرجة الثانية، ما عنى احتلال الفجيرة المركز الثالث الذي لا يسمح له بالصعود المباشر الى دوري الأضواء، بل خوض مباراتي ملحق مع حتا صاحب المركز الثاني عشر الاخير في دوري الدرجة الأولى.

ويلاقي الفجيرة حتا في التاسع من مايو في ذهاب الملحق، قبل أن يحل ضيفا عليه في 13 منه.

وسبق للفجيرة بقيادة مارادونا الفوز على حتا 3-2 بعد التمديد في مباراة دور الـ 16 لمسابقة الكأس في 15 كانون ايناير الماضي.

وعين مارادونا مدربا للفجيرة في مايو 2017، علما انه سبق له تدريب نادي الوصل في موسم 2011-2012 قبل إقالته بسبب تردي النتائج.