"ثورة الشتاء" قادت العين إلى الدوري رقم 13

ظهر العين الإماراتي بوجه مختلف عقب انتصاف الموسم، وتحديداً بعد فترة الانتقالات الشتوية، واستطاع الحصول على الدوري الإماراتي للمرة 13 في تاريخه.

وأجرى "البنفسجي" تغييرات فنية عاجلة في الشتاء، واستبدل المحترف البرازيلي دوغلاس بالمصري حسين الشحات، والذي كان بمثابة نقطة تحول الفريق.

وسجل العين 65 هدفا في 22 مباراة بمختلف المسابقات التي يشارك فيها الفريق سواء المحلية أو القارية في دوري أبطال آسيا بعد قدوم اللاعب المصري.



وتمكن العين من تحقيق أرقام مميزة على كافة الأصعدة، بعدما كسب الوصل بثلاثية على ملعبه في زعبيل بدبي، وتفوق على الوحدة بسداسية على استاد هزاع بن زايد بالعين، لينال العين الصدارة، متفوقا على خصومه المباشرين، بينما لم يتعثر في المرحلة الثانية إلا مرتين بالخسارة من الشارقة والتعادل مع شباب الأهلي دبي.



ووفقا للأرقام، حسم العين لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بجولة، بعدما جمع 53 نقطة، وسجل 65 هدفا وهو صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة، بينما استقبلت شباكه 23 هدفا، فيما يعد مهاجمه السويدي بيرغ هدافا للمسابقة 25 هدفا، وهو الذي كشر عن أنيابه في الدور الثاني.



وعانى العين في بداية الموسم، مقارنة بالبداية القوية التي ظهر عليها كلا من الوصل والوحدة، وفقد 8 نقاط في 11 مباراة خلال الدور الأول، قبل أن يظهر بشكل مختلف ويحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة.

وتمكن الكرواتي زوران ماميتش من تحقيق التوازن لفريق وإعادة مستوى بعض البدلاء أبرزهم الدولي الإماراتي عامر عبدالرحمن الذي غاب لفترة طويلة عن التشكيل الأساسي وعن قائمة المنتخب، قبل أن يعيد له زروان الثقة ويمكنه من لعب أدوار هامة في الفريق، بالإضافة إلى أن زوران ساهم في اكتشاف بعض المواهب الشابة، مثل لاعب الوسط ريان يسلم صاحب الـ24 عاما، والذي أصبح أحد العناصر الهامة في منتخب الإمارات.