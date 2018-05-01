البدري يطالب لاعبي الأهلي بنسيان هزيمة الأسيوطي

طالب حسام البدري مدرب الأهلي المصري لاعبيه بغلق صفحة الهزيمة المفاجئة التي مني بها الفريق أمام الأسيوطي صفر - 1 مساء الاثنين في دور الثمانية من بطولة كأس مصر وتحويل التركيز نحو مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد البدري أن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة الأسيوطي وأن بطولة الكأس انتهت بالنسبة للفريق مشددا على أن النجاح في دوري أبطال أفريقيا هو الهدف الذي يبحث عنه الجميع داخل النادي وكذلك الجماهير ، ومؤكدا أنه لا مجال للتفريط في هذا اللقب رغم التحديات التي تواجه الفريق.



وتحدث البدري عن مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي ، المقررة يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ، موضحا أن الأهلي حصل اليوم على راحة من المران ويبدأ الأربعاء الاستعداد بشكل مكثف لهذه المواجهة أمام بطل تونس.



ويجري الأهلي مرانه صباح الأربعاء ، ثم يدخل بعدها اللاعبون في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة في برج العرب.ويشهد المران انتظام المخضرم أحمد فتحي وأحمد حمودي وسعد سمير وعلي معلول في التدريبات الجماعية.