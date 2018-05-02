صدام مثير بين العين والوصل في نهائي الكأس

يحتضن استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، الذي يجمع العين والوصل الخميس، في لقاء مرتقب يطمع عبره العين لتحقيق ثنائية الدوري والكأس، بينما يسعى الوصل للعودة لمنصات التتويج بعد غياب دام لـ11 عاما.

وأكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب فريق العين، أن جماهير الفريق تعيش على أمل تحقيق اللقب الثاني هذا الموسم، وقال: ندخل تحديا مهما أمام فريق قوي، وندرك أننا مطالبون بإظهار التركيز العالي والتعامل بالذكاء المطلوب حتى نتمكن من تحقيق طموحاتنا.

ورفض مدرب العين التحدث عن فريق الوصل،قائلا: المنطق يفرض علي التطرق لأوضاع فريقي لأن مدرب الوصل هو المعني بالحديث عن فريقه بالتأكيد، وندرك بأننا لسنا وحدنا على أرض الملعب وسنضاعف من جهودنا لتحقيق أهدافنا المرجوة.



وعن التحضير لمواجهة النهائي، قال المدرب الكرواتي :دائماً ما أجهز فريقي لجميع المباريات منذ بداية الموسم، باعتبار أنه مقبل على مباراة نهائية، وهناك بعض الأمور النظرية، غير أن الكلمة النهائية في عالم كرة القدم دائماً على أرض الملعب.

بدوره، يبحث المدرب الأرجنتيني لفريق الوصل، رودولفو أروابارينا ،عن تحقيق أول ألقابه مع الفريق، ويرى أن المباراة النهائية ستكون مهمة جداً للفريق، مبدياً سعادته الغامرة في الوقت نفسه بتأهل الوصل لنهائي كأس رئيس الدولة خاصة، وأنها تأتي في ختام الموسم الرياضي، مؤكداً على طموح فريقه الكبير للفوز باللقب.

وقال:بذلنا جهودا كبيرة خلال الموسمين الماضيين، وهذا لا ينسب للجهاز الفني فقط بل للاعبين أيضا، لأنه قيل لي عنهم عند قيادتي للفريق أنني سأجد لاعبين مستهترين لا يلتزمون بمواعيد التدريبات، لكنني وجدت رجالاً لديهم القدرة الكبرى على تحمل المسؤولية.

وأضاف: فريق العين يمتلك عددا من اللاعبين المميزين خاصة في الخط الأمامي إضافة لنتائجهم القوية خلال الفترة الأخيرة، لذلك فإننا سنلعب على المستويين الدفاعي والهجومي بشكل مختلف، وسنعتمد على اللعب الجماعي إضافة إلى روح الفريق التي تميزنا، مع استغلال المساحات لإجبار المنافس على التراجع للخلف.