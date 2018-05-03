العين يتوج بكأس رئيس الدولة ويحقق الثنائية المحلية

أكد فريق العين زعامته لكرة القدم الإماراتية هذا الموسم، بعدما توج بلقب كأس رئيس دولة الإمارات للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه 2 -1 على الوصل يوم الخميس في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت بالعاصمة أبوظبي.



وبذلك، توج العين بالثنائية المحلية في الموسم الحالي، بعدما أضاف لقب كأس رئيس الدولة إلى بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، التي فاز بها الفريق الملقب بـ(الزعيم) الشهر الماضي.



تقاسم كلا الفريقين السيطرة على مجريات الشوط الأول الذي تبادلا خلاله إهدار الفرص، فيما فرض العين سيطرته على معظم فترات الشوط الثاني الذي اضطر خلاله للعب بعشرة لاعبين عقب طرد اسماعيل أحمد في الدقيقة 77 لحصوله على الإنذار الثاني.



تقدم العين بهدف مبكر حمل توقيع اسماعيل أحمد في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف المهاجم السويدي ماركوس بيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 49، علما بأن الهدفين جاءا من صناعة عمر عبدالرحمن (عموري) صانع ألعاب الفريق البنفسجي، الذي أهدى زملائه العديد من التمريرات المتقنة الأخرى التي كانت كفيلة بفوز العين بعدد أوفر من الأهداف.



في المقابل، أحرز كايو كانيدو كوريا هدف الوصل الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مستغلا النقص العددي في صفوف العين.



وأصبح العين، الذي استعاد لقب كأس رئيس الدولة الغائب عن خزائنه منذ أربعة مواسم، على بعد لقب وحيد من معادلة الرقم القياسي الذي يتقاسمه ناديا شباب الأهلي دبي والشارقة كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة التي انطلقت نسختها الأولى موسم 1974 – 1975.