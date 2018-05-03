الفجيرة يتراجع عن مفاوضات تجديد عقد مارادونا

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي إيقاف مفاوضات تجديد التعاقد مع مارادونا بعد غيابه عن التدريبات وتدخل محاميه لطلب 4 أضعاف العقد السابق.

وجاء في بيان الفجيرة على "تويتر": بعد توجيهات رئيس النادي تم التفاوض مع مارادونا على تجديد العقد، وأبدى موافقته على التجديد وبنفس شروط العقد الحالي، ووعد أنه سيأتي اليوم التالي للتدريب وتوقيع العقد، كما أكد ذلك من خلال إرساله رسائل صوتية للاعبين بذلك.

وأضاف البيان: وبعد ساعات تدخل محاميه وأوقف التفاوض بطلبه 4 أضعاف عقده الحالي، ومنع محاميه أي شخص من أن يتواصل مع مارادونا حتى من خلال المترجم الخاص، لذا نعلن وقف التعاوض مع مارادونا، متمنين له كل التوفيق والنجاح.