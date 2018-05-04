تعرف على تاريخ كأس آسيا منذ انطلاقته

بدأت كأس آسيا للمنتخبات في عام 1956 في هونغ كونغ، وانطلقت بنظام الدوري المجزأ وبمشاركة 4 منتخبات، وكان للمنتخب الكوري شرف نيل أول لقب، ليستمر هذا النظام وبمشاركة أربعة منتخبات في الدورتين التاليتين عامي 1960 و1964 قبل أن يرتفع العدد إلى 5 منتخبات في البطولة التي استضافتها إيران وفازت بها في عام 1968.

وزاد عدد المشاركين إلى 6 في دورتي تايلاند 1972 وإيران 1976، قبل أن يرتفع العدد إلى 10 منتخبات في أول بطولة تستضيفها دولة عربية وهي الكويت في عام 1980، وجرى تقسيمهم على مجموعتين ليتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى المربع الذهبي الذي لعب فيه متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة المقابلة، لتبلغ كوريا الجنوبة والكويت المشهد الختامي وتفوز الكويت باللقب.

واستمرت الكأس بين الأيادي العربية بفوز السعودية بلقبي 1980 و1984 مع استمرار نفس النظام للمنتخبات العشر، وتقلص عدد المنتخبات إلى 8 في اليابان في عام 1992 دون أن يمنع ذلك تقسيمه على مجموعتين أيضا.

وارتفع من جديد عدد المشاركين في النهائيات إلى 12 في نسخة 1996 بالإمارات وتم تقسيمهم على 4 مجموعات، تأهل فيها أول وثاني كل مجموعة إلى الدور التالي تكرر السيناريو نفسه بعدها بأربع سنوات في اليابان، واستمر نظام المجموعات الأربع إلى 2015 مع ارتفاع عدد المشاركين إلى 16 منتخبا في عام 2007 التي تتميز أيضا بأنها أقيمت في عام فردي و عرفت لأول مرة تنظيما مشتركا بين 4 دول وهي إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، لتعود البطولة مرة أخرى إلى الإمارات ويستمر التميز بمشاركة 24 منتخبا ستوزع على ست مجموعات لتضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث إلى دور الستة عشر.