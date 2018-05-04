العواني: سنراعي توقيت دول القارة في كأس آسيا 2019

أكد عارف العواني، مدير بطولة كأس آسيا 2019، جاهزية الإمارات لاحتضان مراسم القرعة التي تقام الجمعة في برج خليفة بدبي بمشاركة 24 منتخبا، وأشار إلى أن الاستعدادات اكتملت من جميع النواحي، وبمشاركة رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان آل خليفة، وأوضح أنه سيتم الكشف عن النسخة الجديدة للكأس بجانب تميمة البطولة.



وقال لـ(في المرمى): وجود 24 فريقا في البطولة لأول مرة لا يمثل لنا عائقا للاستضافة، وعملنا على زيادة عدد ملاعب المباريات إلى 8، ثلاثة في أبوظبي، و2 في دبي وأيضا 2 بالعين، وملعب في الشارقة.



وتابع: تقام المنافسات بنظام التدوير، بمعنى أن هناك منتخبات ستلعب خارج مقر إقامتها وفي مدن أخرى، بهدف الترويج السياحي للإمارات.



وأضاف: تسحب القرعة وفقا للمستويات، بحضور نجوم القارة الآسيوية،وسيتم مراعاة توقيت المباريات مع جميع دول القارة حتى تحظى بنسبة مشاهدة عالية، على أن تعرض التذاكر بعد حسم توقيت المباريات.