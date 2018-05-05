تعادل الأهلي والترجي سلبياً في دوري أبطال أفريقيا

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت النادي الأهلي المصري بضيفه الترجي التونسي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز تاونشيب رولز البتسواني على كمبالا سيتي الأوغندي 1 - صفر.



وفشل فريقا الأهلي والترجي في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة في مستهل المشوار بالبطولة الأفريقية وتقاسما المركز الثاني.



وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري لهذا الموسم فيما توج الترجي أيضا بلقب الدوري التونسي لهذا الموسم. وفي المباراة الثانية، فاز تاونشيب رولرز على كمبالا سيتي بهدف نظيف لومبوني تشيريليتسو في الدقيقة 36.



وحصد تاونشيب رولرز أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم ليتصدر المجموعة، فيما يظل فريق كمبالا سيتي بلا نقاط في قاع الترتيب.