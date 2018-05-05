مدرب الأهلي العام يهاجم حكم مباراة الترجي

هاجم أحمد أيوب المدرب العام لفريق الأهلي المصري الحكم السنغالي ماهلانغ دييدهو الذي قاد مواجهة الفريق أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، معتبراً أن قراراته العكسية حرمت الفريق المصري من الفوز.

وقال أيوب: أن لاعبي الأهلي ترجموا سيطرتهم علي مجريات المباراة بهز الشباك عن طريق مروان محسن ، لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل ، وهو القرار الذي وصفه أيوب بأنه غير صحيح.



وواصل: حكم المباراة حرم الأهلي من تحقيق الفوز بقراراته العكسية، التي تكررت أمس في المباراة بعدما سبق له أن أدى بشكل مماثل وتسبب في حرمان الفريق من الفوز أيضا الموسم الماضي أمام الترجي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال.



وزاد: ليس من العدل أن تسند مباراة الأهلي مع الترجي للحكم السنغالي الذي تسبب بأخطائه في النسخة الماضية في تعادلنا أمام بطل تونس في لقاء الذهاب قبل الفوز عليه في مباراة العودة.