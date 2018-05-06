بعثة الأهلي تتوجه إلى الإمارات لملاقاة أياكس

تتوجه بعثة النادي الأهلي المصري إلى الإمارات الأربعاء القادم استعدادا لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في حفل اعتزال حسام غالي قائد الفريق.



ويلتقي الأهلي مع أياكس يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في مهرجان اعتزال نجم توتنهام وديربي كاونتي والنصر السعودي السابق.



وتتجه بعثة الأهلي فور وصولها إلى مدينة دبي للمكوث بها قبل السفر في اليوم التالي إلى مدينة العين التي تحتضن مهرجان تكريم غالي.

وتغادر بعثة النادي الأهلي الإمارات السبت القادم متجهة إلى أوغندا استعدادا لملاقاة كامبالا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم 15 مايو الجاري.



وحصل لاعبو الأهلي على راحة لمدة يومين عقب مواجهة الترجي التونسي التي أقيمت على ملعب برج العرب يوم الجمعة الماضي في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين.