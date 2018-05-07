الزمالك يكتسح الإسماعيلي ويطير إلى نهائي الكأس

المصدر: القاهرة - د ب أ

تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر عبر فوزه الساحق على الإسماعيلي 4 - 1 يوم الاثنين في المربع الذهبي للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين حملا توقيع يوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبد العزيز في الدقيقتين 11 و20.

وفي الشوط الثاني سجل أوباما الهدف الثاني له والثالث للزمالك في الدقيقة 60 وتبعه الكونغولي كابونغو كاسونغو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63. ورد محمد صادق بالهدف الوحيد للإسماعيلي في الدقيقة 76.

ويلتقي الزمالك في المباراة النهائية مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع يوم الثلاثاء بين الأسيوطي وسموحة.

وتتبقى للزمالك خطوة واحدة على لقبه السادس والعشرين في كأس مصر حيث يعد الفريق الأكثر فوزا باللقب خلف الأهلي البطل القياسي برصيد 36 لقبا.