رأسية مبارك تمنح الجزيرة فوزا ثمينا أمام بيرسبوليس

أحرز خليفة مبارك هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الجزيرة الإماراتي لفوز ثمين 3-2 على ضيفه بيروزي الإيراني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل 2-2 ما يمنح الفريق الإيراني أفضلية قبل مباراة الإياب في طهران يوم الاثنين المقبل لكن المغربي مبارك بوصوفة أرسل تمريرة عرضية من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع حولها الحمادي برأسه في الشباك.

وافتتح بيروزي التسجيل عبر ضربة رأس رائعة من علي عليبور في الدقيقة 43 لكن علي مبخوت أدرك التعادل في الدقيقة 52 عبر تسديدة أرضية من عند حافة منطقة الجزاء.

ووضع البرازيلي رومارينيو أصحاب الأرض في المقدمة بتسديدة أرضية من مدى قريب بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة بينية من مبخوت في الدقيقة 77.

لكن النيجيري غودوين مينساه أدرك التعادل 2-2 من ركلة جزاء في الدقيقة 84 بعد دقيقتين من تصدي علي خصيف قائد وحارس الجزيرة لركلة اخرى نفذها مينساه أيضا.

ويحتاج بيروزي للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب لبلوغ دور الثمانية.