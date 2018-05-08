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العين يخسر لقاء الذهاب في دور الـ16 من "أبطال آسيا"

المصدر: أبوظبي - د ب أ
يقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء
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تعرض العين لخسارة ثقيلة أمام الدحيل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بنتيجة 2 - 4 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بالبطولة.

وأنهى الدحيل الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد سجلهما يوسف العربي في الدقيقة 16 و"نام تي هي" في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سجل إسماعيل محمد الهدف الثالث في الدقيقة 48، وأضاف المعز عبد الله الهدف الرابع في الدقيقة 55 ثم سجل أحمد خليل الهدف الأول للعين في الدقيقة 68 قبل أن يسجل دياكيه إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وأنهى العين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كايو فيرنانديز لاعب العين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على أرض الدحيل.

كلمات دالّة

#دوري أبطال آسيا, #عموري, #العين

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