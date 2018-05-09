سموحة يهزم الأسيوطي ويلاقي الزمالك في النهائي

حجز فريق سموحة مقعده في المباراة النهائية ببطولة كأس مصر لكرة القدم بتغلبه على فريق الأسيوطي 4 - 3 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم سموحة بهدف سجله أحمد تمساح في الدقيقة 72 وتعادل الأسيوطي بهدف سجله بينسون شيلونجو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وخاض الفريقان شوطين إضافيين لكنهما فشلا في تسجيل أية أهداف ليحتكما إلى ركلات الترجيح.

وسجل لسموحة في ركلات الترجيح محمد حمدي زكي وياسر إبراهيم وعبد الله بكري وإسلام صالح، وأضاع حسام حسن.

فيما سجل للأسيوطي عمر كمال وشريف رضا وعمر سافيولا وأضاع للأسيوطي بينسيون شيلونجو وأحمد سعيد أوكا.

ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع الزمالك، الذي تغلب على الإسماعيلي 4 - 1 يوم الاثنين في الدور قبل النهائي، يوم 15 من الشهر الجاري في المباراة النهائية.