الأهلي يتغلب على أياكس في ليلة وداع غالي

تغلب الأهلي المصري على أياكس أمستردام الهولندي 1 - صفر يوم الجمعة على ملعب استاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية، في مباراة اعتزال النجم حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 وسجله صلاح محسن الذي شارك بديلا لحسام غالي ، الذي خرج من أرضية الملعب في الدقيقة 76 .

وأقيمت المباراة وسط أجواء احتفالية مبهرة وحضور جماهيري مميز، وقد رفعت بالمدرجات لافتات كبيرة تحمل صور حسام غالي وعبارات تكريم له ، ولم تتوقف الجماهير عن الهتاف باسمه. وسبق المباراة عرض فني بالملعب كما وجه اللاعب رسالة أمام الجماهير ، تقدم بالشكر من خلالها لكل الجماهير الحاضرة وكذلك إدارة نادي الأهلي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني على الدعم الذي قدمه له طوال الفترة الماضية.

وقدم الفريقان أداء نديا اتسم بالروح الرياضية العالية وغياب الخشونة وكانت المحاولات التهديفية سجالا بينهما على مدار شوطي المباراة مع تفوق الأهلي ، لكن الحذر الدفاعي وتألق حارس الفريق الهولندي حالا دون اهتزاز الشباك بأهداف أخرى بخلاف هدف صلاح محسن.

وجاءت أولى الفرص التهديفية في الدقيقة الرابعة من المباراة وكانت من نصيب أياكس، حيث سدد يورغن يكيلينكامب كرة قوية مرت بجوار القائم.

ورد الأهلي بفرصة خطيرة بعدها بثوان، حيث أرسل صبري رحيل عرضية أمام المرمى قابلها عماد متعب بتسديدة قوية دون تردد لكن الحارس تصدى لها بصعوبة.

كذلك تصدى أندري أونانا حارس مرمى أياكس لكرة خطيرة من محمد هاني في الدقيقة التاسعة، وتوالت المحاولات الهجومية للأهلي لكن حذر أياكس وتألق حارسه حالا دون اهتزاز الشباك.

وضاعت فرصة تهديفية أخرى على الأهلي في الدقيقة 24 حيث تلقى المهاجم باكاماني ماشامبي تمريرة داخل منطقة الجزاء واستدار ثم سدد بقوة لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وأنقذ سعد سمير شباك الأهلي من هدف محقق في الدقيقة 36 عندما قطع عرضية خطيرة أمام المرمى وأطاح بالكرة ، وقدم الأهلي أكثر من محاولة في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لكن أياكس حافظ على نظافة شباكه لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، منح حسام البدري المدير الفني للأهلي فرصة المشاركة لكل من مروان محسن وأحمد حمودي وكريم نيدفيد وأكرم توفيق وباسم علي وأيمن أشرف.

وواصل حسام غالي تألقه من خلال المراوغات والتمريرات المهارية التي شكلت دعما رئيسيا لصناعة الفرص التهديفية ، لكن أياكس تمسك بالحذر الدفاعي. وكاد أياكس أن يباغت الأهلي بهدف التقدم في الدقيقة 62 لكن الحارس شريف إكرامي تصدى ببراعة لكرة خطيرة سددها ماتياس دي لايت.

وفي الدقيقة 65، دفع البدري باللاعب إسلام محارب بدلا من أحمد حمودي. وأنقذ إكرامي شباك الأهلي مجددا في الدقيقة 74 حيث تصدى لكرة سددها دي ويت برأسه إثر ضربة ركنية.

وكما كان مقررا، توقف اللعب عند الدقيقة 75 ليوجه حسام غالي التحية للجماهير في وداعه للملاعب وتوجه لمعانقة زملائه وأعضاء الجهاز الفني والإداريين ، وسط هتافات متواصلة للجماهير ، وقد شارك بدلا منه صلاح محسن.

واستأنف اللعب بينما طاف حسام غالي حول أرضية الملعب لتقديم التحية للجماهير في مختلف أجزاء المدرجات ، ومنحهم فرصة التقاط الصور معه.

وفي الدقيقة 83، نجح الأهلي في هز شباك اياكس ، حيث أرسل ميدو جابر طولية ذكية إلى صلاح محسن الذي استقبل الكرة بمهارة ثم صوبها بقوة إلى داخل الشباك ، معلنا تقدم الأهلي 1 - صفر.

وتراجعت الحدة الهجومية للأهلي شيئا ما في الدقائق المتبقية بينما افتقد أياكس القوة الهجومية الكافية للتعادل ، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 1 - صفر.