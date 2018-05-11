سموحة يهدد بالانسحاب من النهائي بسبب الحكم

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة المباراة النهائية لكأس مصر بين الزمالك وسموحة إلى طاقم حكام مصري يوم الثلاثاء المقبل. ورغم الجدل الذي أثير بسبب قرارات الحكم الوطني محمد الحنفي في فوز الزمالك 2-1 على الأهلي الشهر الماضي قرر الاتحاد المحلي الاعتماد على حكم مصري دون الكشف عن أسماء.

وقال الاتحاد المصري يوم الخميس في بيان عبر فيسبوك: دعما للحكام المصريين في ختام موسم أنهوه بنجاح وهو الأمر الذي يجب تكريمهم عليه أمام العالم كله بالاعتماد عليهم وإكسابهم المزيد من الثقة.

وأثار القرار استياء فرج عامر رئيس نادي سموحة، وهدد بالانسحاب من المباراة إذا لم تتم الاستعانة بحكام أجانب. وسيشارك الحكم المصري جهاد جريشة في إدارة مباريات بكأس العالم في روسيا هذا العام.