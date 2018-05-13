كوبر يعلن عن قائمة مصر لوديّات كولومبيا وبلجيكا

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد عن القائمة الأولية لمنتخب الفراعنة في مونديال روسيا.

وكشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري أن القائمة التي استقر عليها الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر تضم 29 لاعبا.

وغلبت العناصر المحترفة على القائمة حيث تم ضم 17 لاعبا محترفا مقابل 12 لاعبا محليا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: عصام الحضري (التعاون السعودي) ومحمد الشناوي (الأهلي) وشريف إكرامي (الأهلي) ومحمد عواد (الإسماعيلي)

وفي الدفاع، أحمد فتحي (الأهلي) وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) وعمر جابر (لوس أنجليس الأمريكي) ومحمد عبد الشافي (الفتح السعودي) وأحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي) وسعد سمير (الأهلي) وعلي جبر (ويست بروميتش ألبيون) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) وعمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي) ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك) و أيمن أشرف (الأهلي).

وفي خط الوسط، عبد الله السعيد (كوبيون بالوسورا الفنلندي) وطارق حامد (الزمالك) محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي) ومحمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا التركي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وسام مرسي (ويغان الإنجليزي) وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) ومحمود عبد العزيز (الزمالك).

وفي الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومروان محسن (الأهلي) وأحمد حسن كوكا (سبورتنغ براغا البرتغالي) وأحمد جمعة (المصري)

ويخوض منتخب مصر ثلاث مباريات ودية قبل المونديال أمام الكويت في 25 مايو الجاري ثم كولومبيا في أول يونيو المقبل وبلجيكا في السادس من نفس الشهر.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم إلى جانب روسيا والسعودية وأوروغواي.