الفجيرة الإماراتي يتعاقد مع محمد بن يطو



أعلن الفجيرة الصاعد حديثا لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الجزائري محمد بن يطو لاعب الشباب السعودي السابق يوم الاثنين.



وصعد الفجيرة إلى دوري الأضواء بعد فوزه 1-صفر على حتا في إياب ملحق الصعود يوم الأحد.



وخسر الفجيرة 2-1 خارج ملعبه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي لكن هدف عمر كوسوكو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع صعد بالفريق لدوري الكبار.



وقال الفجيرة عبر حسابه على تويتر: رسميا...الذئب الجزائري محمد بن يطو ينضم لنادي الفجيرة.



وانضم بن يطو (29 عاماً) إلى الفجيرة قادما من الشباب السعودي بعدما خاض 22 مباراة في الدوري المحلي الموسم المنقضي سجل خلالها ستة أهداف.