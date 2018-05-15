الأهلي المصري يتعثر مجدداً في دوري أبطال أفريقيا

واصل الأهلي المصري كبوته في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وخسر أمام مضيفه كامبالا سيتي الأوغندي صفر- 2 يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات للبطولة.



وتقدم كامبالا بهدف عن طريق البديل ديريك نيسيبامبي في الدقيقة 73 ثم أضاف اواني تيموثي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 89.



وأهدر وليد سليمان ضربة جزاء للأهلي وصيف النسخة الماضية في الدقيقة 23.



واقتسم كامبالا صدارة المجوعة الأولى مع تاونشيب رولرز البوتسواني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما فيما حل الأهلي في قاع الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف خلف الترجي صاحب المركز الثالث.