الزمالك يتغلب على سموحة ويتوج بطلاً لكأس مصر

توج نادي الزمالك بلقب كأس مصر للمرة السادسة والعشرين في تاريخه بعدما تغلب على سموحة 5 - 4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم سموحة بهدف سجله حسام حسن في الدقيقة الخامسة وتعادل كابونجو كاسونغو للزمالك في الدقيقة 86.



وفي الشوطين الإضافيين فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما امام المرميين ليحتكما إلى ركلات الترجيح.



وسجل لسموحة في ركلات الترجيح كل من محمود معاذ وياسر إبراهيم وإسلام صالح والسيد فريد، فيما أهدر عبد الله بكري. فيما سجل للزمالك محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وحمدي النقاز ويوسف أوباما.



وصعد الزمالك لهذا الدور بعدما تغلب على المنيا 1 - صفر في دور الـ32 ثم تغلب على حرس الحدود 3 - صفر في الدور الستة عشر ثم تغلب على الانتاج الحربي 3 - 1 في دور الثمانية ثم على الإسماعيلي 4 - 1 في الدور قبل النهائي.