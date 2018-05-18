بطل الدوري المغربي.. فريق عمره 35 عاماً فقط

بعد 35 سنة من تأسيسه وتأرجح نتائجه بين الصعود والهبوط لدوري الكبار، يعود اتحاد طنجة من الباب الواسع للدوري المغربي الممتاز مدونا اسم فارس البوغاز ضمن قائمة الأبطال في حدث تحقق لأول مرة في تاريخ النادي.

وعلى غرار الأندية العالمية، احتفت بوابة المغرب الشمالية بفريقها الذي سطر تاريخا غير مسبوق وأعطى عنوانا جديدا للدوري المحلي، اتحاد طنجة حسم الصراع قبل جولة من الختام متفوقا على ثنائي الدار البيضاء، وناديا الرباط. فارس اللقب الجديد احتفل أنصاره باللقب في مدينة طنجة التي اجتاحتها الجماهير في حدث تاريخي.

وأعاد تتويج اتحاد طنجة، اللقب لأندية الشمال بعد فوز المغرب التطواني به في عامي 2012 و2014 ومسيرة أبناء مدينة ابن بطوطة بالدوري شهدت تحقيق 52 نقطة من 14 فوزا و10 تعادلات مقابل 5 هزائم وبطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا للعام المقبل.