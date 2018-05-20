الأهلي المصري يتمسك بمدافعه التونسي معلول

أكد سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي بطل مصر أن النادي القاهري سيرفض أي عروض يتلقاها من أجل ظهيره الأيسر التونسي الدولي علي معلول بعد مشاركته مع بلاده في كأس العالم.



وأبلغ عبد الحفيظ موقع الأهلي على الإنترنت يوم الأحد: سيكون من الصعب التفريط في خدمات معلول لعدة أسباب منها الدور الذي يلعبه في خطة الأهلي داخل الملعب، إذ يبقى لاعبا يستطيع دائما نقل اللعب بشكل متطور وسيكون من الصعب تعويضه.



وأضاف: معلول لاعب مهم ومحوري للأهلي ولن تكون هناك نية للموافقة على رحيله إذا تلقى عروضا بعد كأس العالم.



وانضم معلول إلى الأهلي من الصفاقسي في يوليو 2016 وأثبت نفسه سريعا ليصبح من أهم لاعبي الفريق القاهري. وبدا تأثير غيابه واضحا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب الإصابة، وهي فترة شهدت سلسلة من النتائج السيئة للأهلي كلفت المدرب حسام البدري منصبه.



وقال عبد الحفيظ إن الأهلي سيعلن عن اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم عقب نهاية مباراته المحلية الأخيرة هذا الموسم ضد المصري البورسعيدي يوم الأحد.