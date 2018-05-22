الاتحاد السكندري يكتسح السالمية بخماسية

تصدر الاتحاد السكندري المجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، البطولة العربية للأندية، لكرة القدم بفضل ثلاثية من إيمانويل بناهيني في فوز كاسح 5-صفر على السالمية الكويتي بالجولة الثانية يوم الاثنين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن السالمية قبل مواجهة الفتح الرباطي المغربي وأساس تليكوم من جيبوتي في وقت لاحق ضمن المجموعة ذاتها.

وتعادل الاتحاد 1-1 مع الفتح في الجولة الأولى، بينما سحق السالمية فريق أساس تليكوم 4-صفر.

وسجل المهاجم الغاني بناهيني ثلاثة أهداف على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت في ملعب الجوهرة المشعة، فيما أضاف كريم الديب ورمزي خالد هدفين آخرين.

وسيلتقي الاتحاد في الجولة الثالثة والأخيرة مع أساس تليكوم يوم الخميس المقبل. ويتأهل متصدر المجموعة للدور التالي الذي سيقام بنظام الذهاب والعودة وخروج المغلوب.