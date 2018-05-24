الجزائري مضوي مدرباً للإسماعيلي المصري

أعلن نادي الإسماعيلي المصري يوم الخميس تعيين الجزائري خير الدين مضوي مدربا له في الموسم المقبل، خلفا للبرتغالي بيدرو بارني الذي قاده في الموسم المنصرم إلى وصافة الدوري المحلي لكرة القدم.

وأورد النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعيين الجزائري خير الدين مضوي لتولي الإدارة الفنية خلفا للبرتغالي بيدرو بارني.

واعتبر النادي أن مضوي البالغ 41 عاما، والمدرب السابق للنجم الساحلي التونسي، "يتمتع بسيرة ذاتية نصبته أحد أفضل مدربي القارة السمراء".

وتنقل الجزائري المتحدر من مدينة سطيف، بين أندية عدة في مسيرته التدريبية، بدءا من وفاق سطيف كمدرب مساعد عام 2008، وصولا إلى الإشراف على الجهاز الفني في 2013 وقيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في العام التالي، وفي 2015 بلقب البطولة المحلية. وانتقل بعدها إلى الوحدة السعودي، قبل العودة إلى ناديه الجزائري وقيادته إلى لقب البطولة المحلية مجددا في 2017، ومنه إلى النجم الساحلي.