النجمة اللبناني يتأهل لملاقاة الأهلي المصري

تأهل النجمة اللبناني لدور الـ32 لبطولة الأندية العربية لكرة القدم، بعدما تصدر المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة للبطولة، إثر تغلبه 1 -صفر على الأفريقي التونسي يوم الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة للمسابقة) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وارتفع رصيد النجمة إلى تسع نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة، بعدما فاز في جميع مبارياته الثلاث بالمجموعة، في حين تجمد رصيد الأفريقي عند أربع نقاط.



يدين النجمة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه حسن معتوق، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.



واضطر الفريقان لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حسن معتوق وتيجاني بلعيد لاعب الأفريقي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

يذكر أن الفائز بصدارة المجموعة يتأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة، حيث يلتقي النجمة مع الأهلي المصري بدور الـ32 للمسابقة في مباراتي ذهاب وعودة.