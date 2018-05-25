سلمان آل خليفة: أبارك إقامة اتحاد جنوب غرب آسيا

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه يبارك إقامة اتحاد جنوب غرب آسيا، لما سيضيفه كروياً للمنطقة.

وقال آل خليفة في مقابلة مع "العربية": نحن هنا في السعودية لمصلحة الكرة الدولية والآسيوية، ودور السعودية كبير جداً في كرة القدم، وأيضاً للاطلاع على آخر التطورات والمبادرات مثل الاتحاد العربي لكرة القدم وما إلى ذلك.

وعند سؤاله عن اتحاد جنوب غرب آسيا قال رئيس الاتحاد القاري: نحن نؤيد التجمعات الإقليمية وهناك العديد من الاتحادات مثل التضامن الإسلامي أو العربي وسنكون أكبر الداعمين، وراجعت الموضوع مع اللجنة القانونية، وهو لا يخالف أو يعارض الاتحاد القاري، وأنا شخصياً أبارك إقامة اتحاد جنوب غرب آسيا.

وحول ممارسات الأندية الإيرانية على ملاعبها أمام الأندية السعودية: نحن جميعاً نعمل تحت المظلة القانونية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتجاوزات تذهب تلقائياً للجان مستقلة ولا أتدخل فيها.

واختتم برأيه حول نظام كأس العالم للأندية الجديد: أنا أدعم فكرة كأس العالم للأندية الجديدة، إن كانت ستعود بالفائدة على الأندية العربية والآسيوية.