محمد صلاح مغرداً بعد الإصابة: سأكون في روسيا

أكد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أن الإصابة التي تعرض لها أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لن تمنعه من التواجد في كأس العالم القادمة التي ستحتضنها روسيا منتصف الشهر المقبل.

وخرج صلاح مصاباً من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بعد احتكاك مع المدافع الإسباني الخشن سيرجيو راموس، ودخل زميله آدم لالانا بدلاً منه.

وكتب صلاح على "تويتر": كانت ليلة صعبة، سأكون في روسيا وسأجعلكم فخورين، حبكم ودعمكم الذي منحتوني إياه سيعطيني القوة التي أحتاجها.

وقاد صلاح منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 لأول مرة منذ 1990، كما حقق هداف الدوري الإنجليزي واللاعب الأفضل في البطولة.