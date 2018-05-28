صلاح يتوجه إلى إسبانيا للعلاج

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي سينتقل يوم الثلاثاء إلى إسبانيا لتمضية فترة علاجية من الإصابة التي تعرض لها السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويأمل من خلالها أن يكون جاهزا لنهائيات كأس العالم في كرة القدم.

ولم يعلق النادي الإنجليزي حتى مساء الاثنين على المعلومات التي أوردها الاتحاد المصري في بيان عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وأصيب صلاح خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد الإسباني السبت في كييف، والتي انتهت لصالح النادي الملكي 3-1 وتعرض اللاعب للإصابة بعد نصف ساعة على انطلاق المباراة، إثر احتكاك مع قائد ريال سيرجيو راموس، وخرج من الملعب متألما وباكيا، ما أثار مخاوف من غيابه عن المونديال 14 يونيو-15 يوليو.

وفي بيانه الاثنين، أشار الاتحاد المصري إلى أن بعثة منه تضم رئيسه هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب محمد أبو العلا ستتوجه الأربعاء إلى إسبانيا للقاء محمد صلاح وطاقمه الطبي التابع لنادي ليفربول هناك، والذين سيتوجهون إلى إسبانيا الثلاثاء لخوض فترة العلاج من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أنه تم اختيار إسبانيا حسب تقديرات ورؤية الطاقم الطبي لصلاح، وأن الأخير سيبقى هناك حتى لحاقه ببعثة المنتخب في القاهرة.

ولم يدل ليفربول بمعلومات رسمية عن إصابة صلاح منذ ليل السبت، حينما أصدر بيانا نقل فيه عن مدربه الألماني يورغن كلوب أن الإصابة خطرة.

وتخوض مصر في 15 يونيو مباراتها الأولى في المونديال، وذلك ضد أوروغواي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا روسيا والسعودية.