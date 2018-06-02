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بغياب صلاح.. مصر تتعادل سلبياً أمام كولومبيا

المصدر: روما - د ب أ
متابعة للكرة من عبدالشافي وأرياس
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خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت المنتخب المصري الأول لكرة القدم مع نظيره الكولمبي، يوم الجمعة، في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.

وتتبقى مباراة ودية أمام المنتخب المصري يلتقي فيها مع المنتخب البلجيكي يوم الأربعاء المقبل قبل التوجه إلى روسيا لخوض مبارياته في دور المجموعات.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا والسعودية وأوروغواي، التي يواجهها في أول مبارياته بالمونديال يوم 15 من الشهر الجاري.

في حين يلعب المنتخب الكولومبي في كأس العالم بالمجموعة الثامنة بجوار منتخبات بولندا والسنغال واليابان.

كلمات دالّة

#كولمبيا, #منتخب مصر, #صلاح

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