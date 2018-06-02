عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عربية

كوبر: متأكد من مشاركة صلاح في كأس العالم

المصدر: العربية.نت
صلاح في مباراة سابقة لمنتخب بلاده
رابط مختصر

يتوقع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تعافي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي من الإصابة في الموعد المناسب مما يؤهله للمشاركة في مونديال روسيا منذ البداية.

وقال كوبر على هامش معسكر الفراعنة في بيرغامو بإيطاليا : سيكون متواجدا، نثق في ذلك، الأطباء قالوا أنه سيفعل.

وسجل صلاح 44 هدفا لليفربول هذا الموسم لكنه تعرض لإصابة في الكتف بعد التحامه بسيرجيو راموس خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب روسيا والسعودية وأوروغواي.

كلمات دالّة

#سيرجيو راموس, #كأس العالم, #محمد صلاح, #كوبر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر