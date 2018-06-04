صلاح يتصدر قائمة مصر المسافرة إلى روسيا

تصدر محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي قائمة المنتخب المصري في مونديال روسيا والتي ضمت 23 لاعباً اختارهم الأرجنتيني هيكتور كوبر للمشاركة في كأس العالم.



وتعرض صلاح للإصابة في الكتف بعد التحامه مع سيرخيو راموس خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في كييف في 26 مايو الماضي.



واثيرت شكوك حول إمكانية عدم لحاق صلاح بالمونديال بعد أن سافر اللاعب إلى إسبانيا لتلقي العلاج.



ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن تعافي صلاح من الإصابة لن يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع مما يعني لحاقه بالمباراة الثانية للفراعنة في المونديال أمام روسيا.



ويعول المصريون كثيرا على صلاح الذي سجل هدفي الفوز في شباك الكونغو ليصعد ببلاده إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

وضمت قائمة المنتخب المصري التي أعلن عنها المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر اليوم الاثنين، في حراسة المرمى: عصام الحضري (التعاون السعودي) ومحمد الشناوي (الأهلي) وشريف إكرامي (الأهلي).



وفي خط الدفاع: علي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) وسعد سمير (الأهلي) ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك) وأيمن أشرف (الأهلي) وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) وعمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي) وأحمد فتحي (الأهلي) ومحمد عبد الشافي (الفتح السعودي) .



وفي خط الوسط: طارق حامد (الزمالك) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) وسام مرسي (ويجان الإنجليزي) وعبد الله السعيد (كوبيون بالوسورا) ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) ومحمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا التركي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).



وفي خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومروان محسن (الأهلي) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي).