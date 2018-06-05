المغرب يتجاوز سلوفاكيا بهدفي الكعبي وبلهنده

المصدر: جنيف - د ب أ

تغلب المنتخب المغربي على نظيره السلوفاكي 2 -1 في المباراة الودية، التي جمعت بينهما يوم الاثنين في جنيف، ضمن استعداداته لكأس العالم 2018.

والتقى الفريقان للمرة الأولى في تاريخهما، وتقدم منتخب سلوفاكيا بهدف في الدقيقة 59 عن طريق يان جريجوس ولكن لاعبي المنتخب المغربي، ردوا بهدفين حملا توقيع البديل أيوب الكعبي ويونس بلهنده في الدقيقتين 63 و73.

ويشارك المنتخب المغربي في مونديال روسيا ضمن المجموعة الثانية بجانب إيران والبرتغال وإسبانيا، بينما فشل منتخب سلوفاكيا في بلوغ المونديال.

ويلتقي المنتخب المغربي يوم السبت المقبل مع إستونيا في وديته الأخيرة قبل كأس العالم.